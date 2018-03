Judas Priest: Der ewige Kampf für den besten Metal

In Zeiten, wo man zumindest in den USA schon statistisch nachweisen kann, dass Rap und Hip Hop die Welt der Stromgitarrenwelt übertroffen hat, habt ihr in gewisser Weise die Rolle der Genreretter. Judas Priest gehören zu den Bands, die in punkto Sound und auch Popularität den Zeiten zu trotzen scheinen. Siehst du es auch als eine Art Aufgabe, eure Musik über alle Trendauswüchse hinweg relevant zu halten?

Um ehrlich zu sein, verschwenden wir nicht viele Gedanken an dieses Thema. Was du sagst, ist aber Fakt. Das kann man überall nachlesen. Wir sind in unserer Welt aber nicht die einzigen. Auch die Rolling Stones oder ein Willie Nelson tragen die Fackel der handgemachten Gitarrenmusik weiter. Zu unserer Popularität trägt natürlich die Beständigkeit bei. Wir sind heute auch andere Menschen als in unseren 20ern oder 30ern, aber Judas Priest sind noch immer da, um live die Bühnen zu rocken. Die Erwartungshaltung an eine erfolgreiche und langlebige Band ist eine wesentlich andere, als bei kurzlebigen Acts. Es ist schön, dass wir immer noch relevante und wichtige Songs schreiben. Wir sind und waren immer beeindruckt von und interessiert an allen kreativen Aspekten anderer Künstler. Das zeigt mir auch, dass die Flamme des Metal noch immer mächtig lodert. Auch wenn das in einem anderen Licht passiert. Der Metal heute ist wesentlich ernsthafter als in den 80ern, findest du nicht? Die Welt an sich ist viel seriöser und ernster geworden. Ich bin ein alter Hase in dem Geschäft und kann bezeugen, dass es einfach nicht mehr so zwanglos und lustig ist, wie es schon einmal war. Vielleicht irre ich mich aber auch, wer weiß das schon...