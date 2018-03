Anna Gasser: Eine Rechnung ist noch offen

„Die US-Open sind in der Szene ein großer Bewerb. Ich möchte zeigen, dass ich auch im Slopestyle was draufhabe“, ist die 26-Jährige motiviert. Beweisen muss sie das freilich niemandem mehr. Schließlich stand Gasser im Vorjahr in Vail ganz oben am Podest. Gemeinsam mit Mark McMorris, dessen Geschichte berührt – wenige Tage nach seinem US-Open-Sieg 2017 krachte der Olympia-Bronzemedaillengewinner aus Pyeongchang beim Snowboarden mit dem Kopf gegen einen Baum und wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Jahr später will er, wie Anna, den Titel verteidigen.