„Standortoffensive“ soll Wirtschaft beflügeln

Strache: Nicht auf guter Konjunktur ausruhen

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sagte, die Lockerung der Genehmigungspflicht für Betriebsanlagen sei ein wichtiges Thema in dem Paket. Er kündigte in weiterer Folge eine Steuersenkung für Unternehmen an. „Es ist in einer großen Steuerreform eines unserer großen Ziele, dass wir auch im Bereich der Körperschaftssteuer eine Senkung sicherstellen wollen, neben Lohnnebenkostensenkung und Ausgleich der kalten Progression.“ Strache sieht Handlungsbedarf, um Österreich zukunftsfit zu machen. „Da können wir uns auch nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt dank der Chinesen eine gute Konjunktur erleben“, sagte Strache.