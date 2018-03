Tabaksteuer soll ab 2019 nicht mehr erhöht werden

Die türkis-blaue Regierung will ab 2019 die Tabaksteuer nicht mehr erhöhen. Damit soll die Abgabenquote gesenkt werden. Am 1. April soll die Tabaksteuer damit zum letzten Mal erhöht werden, hieß es am Sonntag aus dem Finanzministerium. Die Vorgängerregierungen hatten auf Tabaksteuermodelle mit einem Erhöhungsautomatismus gesetzt.