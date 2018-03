Strache Foto verweigert? Das sagt Marcel Hirscher

Er fährt die stärkste Saison seines Lebens, er hat mit zwei Olympia-Goldmedaillen die letzten Mosaiksteinchen ins Erfolgspuzzle gesetzt, er hat einen neuen Zenit erreicht: Superstar Marcel Hirscher hob den Skisport auf eine neue Ebene. Am Wochenende in Kranjska Gora eroberte er zum siebenten Mal in Folge den Gesamtweltcup, in Riesentorlauf und Slalom legte er die jeweils fünfte Kugel drauf. Stellung nahm Hirscher zu den Gerüchten, wonach er ein gemeinsames Foto mit Sportminister Heinz-Christian Strache verweigert haben soll.