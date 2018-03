Hirscher triumphiert und erobert RTL-Kristall!

Das Ergebnis:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:20,76 Minuten

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,66 Sekunden

3. Alexis Pinturault (FRA) +2,51

4. L.-K. Nestvold-Haugen (NOR) +2,78

5. Zan Kranjec (SLO) +3,44

6. Manuel Feller (AUT) +3,64

7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,87

8. Rasmus Windingstad (NOR) +3,93

9. Tommy Ford (USA) +4,44

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) +4,75

11. Samu Torsti (FIN) +4,98

12. Loic Meillard (SUI) +5,16

13. Fritz Dopfer (GER) +5,23

14. Tim Jitloff (USA) +5,48

15. Adam Zampa (SVK) +5,65

16. Erik Read (CAN) +5,79

17. Elia Zurbriggen (SUI) +5,89

18. Giulio Giovanni Bosca (ITA) +6,14

19. Manfred Mölgg (ITA) +6,18

20. Alexander Schmid (GER) +6,20

20. Marcus Monsen (NOR) +6,20

22. Riccardo Tonetti (ITA) +6,21

22. Johannes Strolz (AUT) +6,21

24. Giovanni Borsotti (ITA) +6,22

25. Björnar Neteland (NOR) +6,46

26. Filip Zubcic (CRO) +6,76

27. Stefan Hadalin (SLO) +6,80

28. Trevor Philp (CAN) +7,00

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Christian Hirschbühl (AUT), Magnus Walch (AUT), Andre Myhrer, Matts Olsson (beide SWE), Gino Caviezel (SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Mathieu Faivre, Thomas Fanara (beide FRA), Ted Ligety (USA), Florian Eisath (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Luca de Aliprandini (ITA), Justin Murisier (SUI)