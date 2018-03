Aktion rund um Freiwilligen Hundeführschein

Sie möchten sich über den „Freiwilligen Wiener Hundeführschein“ informieren, Näheres über das Verhalten von Hunden lernen und einen Einblick in die Veterinärmedizin und Erste Hilfe beim Hund bekommen? Die Wiener Tierschutzombudsstelle und das Messerli Forschungsinstitut organisieren am 10. März 2018 einen kostenlosen Vorbereitungskurs - für eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern gibt es außerdem die Möglichkeit, nachmittags an einer simulierten Prüfung teilzunehmen.