Falstaff-Guide 2018: Tiroler Lokale im Spitzenfeld

Zwei Tiroler Lokale unter Top-Neueinsteigern

Beachtenswert auch der Erfolg des 29-jährige Benjamin Parth („Stüva Stube“ im Hotel YSCLA in Ischgl), der 96 Punkte. Weitere Topplatzierungen gab es In der Kategorie “Beste Neueinsteiger Österreichs“ für das Restaurant „Chef’s Table“ (Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs-Buchen) und das „Wirtshaus“ (Hotel Sonnenhof in Grän). Beide erhielten jeweils 90 Punkte.