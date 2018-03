Bald wieder Skifahren auf der Schleppe Alm?

Wer kann sich noch an seine ersten Rutschversuche auf der Schleppe Alm erinnern? Vor Jahrzehnten war das Klagenfurter Naherholungsgebiet in der Schleppekurve in der Feldkirchener Straße jeden Winter bei Groß und Klein beliebt und gut besucht. Inzwischen wurde der Lift deinstalliert, nur selten sieht man Klagenfurter die Wiesen nutzen. "Sollte man die Schleppekurve - ein naherolungsgebiet mitten in der Landehauptstadt - nicht wieder beleben?", will Felsenkeller-Wirt und "Kärntner Krone"-Kiebitz Franz Sattmann deshalb von den zehn Spitzenkandidaten wissen.