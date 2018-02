Windchill-Effekt lässt uns „doppelt“ frieren

Die minus 25,4 Grad von der Flattnitz (Kärnten) könnten in bewohnten Gebieten also nochmals unterboten werden. Auf den Bergen wurden die tiefsten Temperaturen seit zumindest 1987 verzeichnet: Der Brunnenkogel (3440 Meter) in Tirol wies minus 31,9 Grad auf und der Sonnblick (3106 Meter) minus 31,7. "Der sibirische Kältetiger schnappt noch bis Donnerstag zu. Am Wochenende erwarten wir wieder Plusgrade", so UBIMET-Experte Niklaus Zimmermann.