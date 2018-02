Vor 500 Zuschauern: Mattersburg besiegt Hartberg!

Drei Partien am Mittwoch

Am Mittwoch trifft Sturm Graz auf Landesligist SV Wimpassing (18 Uhr). Titelverteidiger Red Bull Salzburg empfängt Austria Klagenfurt aus der Regionalliga (19.30) und Vorjahresfinalist Rapid bekommt es im heimischen Allianz Stadion mit Aufstiegsaspirant SV Ried zu tun (20.30). Die Auslosung für das Halbfinale findet am 4. März statt.