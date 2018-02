Letsch: „Ich bin nicht irgendwer von Red Bull“

Am Samstag wartet als erster Aufgabe ein Heimspiel gegen den WAC. Den heuer noch sieglosen Favoritnern fehlen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie zwölf Punkte auf Tabellenplatz vier, den Rapid innehat. Neun sind es auf den fünfplatzierten LASK. "Ich gehe mit Freude in diese zwölf Spiele, das ist ein Drittel der Saison. Wir wollen das Maximale herausholen", sagte Letsch zu seiner Herangehensweise an das Meisterschaftsfinish.