Kein Videoschiedsrichter in der Champions League

Knalleffekt im europäischen Fußball: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin schließt schon vor der entscheidenden Sitzung des International Football Association Board (IFAB) eine Einführung des Videoschiedsrichters in der Champions League aus! "Wir werden den Videoassistenten in der nächsten Saison in der Champions League nicht nutzen", sagte Ceferin nach dem UEFA-Kongress am Montag in Bratislava.