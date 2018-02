Die Vienna Capitals verlieren 5:6 gegen Linz

Leeres Tor verfehlt

Der EBEL-Titelverteidiger präsentierte sich dabei in der Hintermannschaft mit ungewohnten Schwächen. Ab dem zweiten Abschnitt legten die Wiener mehr Energie und Härte in das Spiel, was zu Treffern durch Rafael Rotter (27.), Andreas Nödl (39.), Ryan McKiernan (45.) und Taylor Vause (54.) führte. Die Black Wings nahmen den Kampf an und klammerten sich an die Führung. Letztlich behielten die Oberösterreicher dank Stefan Gaffal (29.), Brian Lebler (48./PP) und noch einmal Locke (54.) allerdings etwas glücklich die Oberhand, da die Capitals unter anderem das leere Tor verfehlten.