Valgren holt 73. Auflage des Omloop Het Nieuwsblad

Der dänische Radprofi Michael Valgren hat in Abwesenheit des dreifachen Weltmeisters Peter Sagan den ersten Halbklassiker des Jahres gewonnen! Der Astana-Fahrer setzte sich am Samstag beim 73. Omloop Het Nieuwsblad in Belgien überraschend vor dem Polen Lukas Wisnowski und Sep Vanmarcke aus Belgien durch.