Hengster/Kleiser am Ende 10., Gold an Deutschland!

Die Olympia-Debütantinnen Katrin Beierl und Victoria Hahn absolvierten vier konstante Fahrten - alle Zeiten lagen innerhalb einer Zehntelsekunde - daraus resultierte am zweiten Tag die Verbesserung um einen Platz an die 18. Stelle. Hinter der in Innsbruck lebenden Niederösterreicherin rangierten die Schlitten aus Jamaika und Nigeria. "Der dritte Lauf war wirklich gut, der vierte hat von der Zeit her auch gepasst", resümierte die 24-Jährige.