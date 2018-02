15 Stunden ohne Essen und Trinken in Wartezimmer

Die Chronologie: Der Pensionist trifft gegen 23.15 Uhr in der Notfallambulanz ein. Nach einem kurzen Erstgespräch mit dem Arzt geht's ab ins Wartezimmer. "Ich saß dort bis 7.30 Uhr morgens, dann erst wurde Blut abgenommen." Anschließend wird Abl zum CT in eine andere Abteilung geschickt. Danach muss der Floridsdorfer zurück in die Notfallambulanz. "Ich hatte noch den Butterfly von der Blutabnahme im Arm." Hier heißt es wieder: warten.