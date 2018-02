Poetry Slam: Die, die mit den Worten spielen

Worte sind ein kraftvolles Instrument. Das wurde Birgit Hlavka schon in frühen Jahren bewusst. Denn die 18- Jährige liebt es, mit Worten und Sätzen zu jonglieren. Und das auf der Bühne beim „Slammen“. „Meine Texte, die ich vor dem Publikum vortrage, schreibe ich selbst. Ich experimentiere mit den Wörtern und setze so meine Zeilen zusammen“, erklärt Akitas, was übrigens ihr Künstlername ist.