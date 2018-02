Schröcksnadel: „Hirscher ist ein Verrückter!“

"Jeder, der einmal Rennen gefahren ist, weiß, wenn er da oben steht, was in einem vorgeht. Unglaublich, wie er das wegsteckt", sagte Schröcksnadel nach dem nun zweiten Gold für Hirscher in Südkorea nach jenem in der Kombination. "Er ist wirklich ein großer Champion, ein anderer macht das nicht. Jetzt verneigen sich auch alle anderen vor ihm. Kristoffersen, alle."