Djuricin: Nur für die Spieler gab es keine Rosen!

Denn die negativen Nebenschauplätze aus dem Fansektor lässt der 43-Jährige nicht als Ausrede durchgehen: „Das müssen wir ausblenden.“ Am Valentinstag startete Rapid zwar eine Charme-Offensive, verteilten Murg, Sonnleitner und Co. in der Stadt Rosen, sammelten die verletzten Schwab und Schaub für Obdachlose in der Wiener Gruft Sachspenden, gab’s mehrere Autogrammstunden – aber die enttäuschten Fans kann Grün-Weiß nur mit Siegen zurückholen.