Darts-Enttäuschung: Suljovic verlor auch 3. Partie

Der 45-jährige Wiener unterlag Michael Smith am Donnerstag in der Metro Radio Arena von Newcastle mit 2:7. Für den Engländer Smith war es der dritte Sieg in der laufenden Premier League. Er ist immer noch ungeschlagen. Suljovic konnte zwar nach schwachem Start noch zum 2:2 ausgleichen, danach holte er aber kein Leg mehr. In der ganzen Partie wurde kein einziger 180-er geworfen.