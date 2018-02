Biathlon-Märchen! Landertinger holt sich Bronze

Sensationell! Dominik Landertinger hat sich einmal mehr als Spezialist für Großereignisse erwiesen. Er schreib sein eigenes Biathlon-Märchen: Nur fünf Monate nach einer Bandscheibenoperation eroberte der Tiroler Biathlet am Donnerstag in Pyeongchang mit Bronze im 20-km-Einzelbewerb seine vierte Olympia-Medaille, die zweite im Alleingang nach Sprint-Silber 2014 in Sotschi. Nach 20 fehlerlosen Schüssen rettete er sich mit letzter Kraft ins Ziel.