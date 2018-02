Ronaldo schießt Real Madrid zum Sieg im Super-Hit!

In der Schlussphase legte der Weltfußballer nach: Einen Querpass des eingewechselten Marco Asensio lenkte ihm Areola auf das Knie. Von dort ging der Ball ins Tor (83.). Ronaldo hält nun bei 101 Champions-League-Toren für Real, elf alleine in dieser Saison. Der Portugiese traf in allen sieben bisherigen Partien in der Königsklasse, die CL-Torschützenkrone holte er zuletzt fünfmal in Serie.