Sprintrakete Vanessa Herzog bereit für Feuerwerk

Nach einer überstandenen Grippe ist die rot-weiß-rote Sprintrakete bereit für ein Feuerwerk. In einem Test über 500 Meter unterbot sie am Montag in 37,48 Sekunden um zwei Zehntel die Siegerzeit bei ihrem EM-Titel. „Vanessa ist damit hier die Nummer drei. Nur Kodaira und die Koreanerin Sang Hwa Lee waren schneller“, so Tom Herzog. Die Eisbedingungen spielen der Sportsoldatin dabei in die Karten: „Das Eis ist sehr dünn und sehr hart, was mir sehr gut liegt.“