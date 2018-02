Serena Williams verlor erstes Spiel nach Babypause

Titelverteidiger USA hat ohne große Mühe das Weltgruppen-Halbfinale des Tennis-Fed-Cups erreicht. Der Favorit lag in Asheville nach dem dritten Einzel am Sonntag gegen die Niederlande uneinholbar mit 3:0 voran. Venus Williams behielt gegen Richel Hogenkamp mit 7:5,6:1 die Oberhand, nachdem sie am Tag zuvor in ihrem 1.000 Karriere-Match gegen Arantxa Rus mit 6:1,6:4 gewonnen hatte.