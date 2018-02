Brasilianer feiern Schlamm-Karneval in Paraty

Während in Rio de Janeiro prächtige Kostüme das Bild prägen, haben sich zahlreiche Menschen im rund 250 Kilometer südlich gelegenen Paraty in Schlamm "gekleidet". Nur mit oder Badekleidung "unten drunter" suhlten sie sich am Samstag (Ortszeit) in dem graubraunen Schlick, um dann von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt am Strand von Paraty zu heißen Rhythmen zu feiern.