Ronaldo schießt 3 Tore bei Madrids 5:2-Torfestival

Real Madrid bestätigte gegen die seit langer Zeit kriselnde Mannschaft aus San Sebastian, dass man in dieser Saison noch viel vorhat. Das Spiel gegen Real Sociedad lief von Anfang an nur in eine Richtung. Jungstar Lucas Vazquez erzielte das 1:0 schon in der allerersten Minute. Nach der 27. Minute war nur noch die Höhe des Madrider Sieges fraglich, da traf Real Madrid innerhalb von 10 Minuten dreimal (Ronaldo in der 27. und 37. Minute und Kroos in der 34.). In der zweiten Hälfte fand Sociedad besser ins Spiel, die Tore von Illaramendi (91.) und Bautista (74.) bedeuteten aber nur noch Ergebniskosmetik, vor allem weil Cristiano Ronaldo nochmals traf (80.).