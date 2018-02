Alaba: „Die Meisterfrage blenden wir aus“

"Krone": Für Bayern geht es in der Liga mit dem Kracher gegen Schalke weiter. Die Königsblauen sind heuer etwas unberechenbar. David, was erwartest du von den Schalkern?

David Alaba: Sie kommen nach München, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Qualität der Mannschaft, die heuer schon in vielen Partien erfolgreich war, ist uns bewusst. Gerade nach dem 1:0-Sieg im Pokal gegen Wolfsburg werden sie mit einer breiten Brust zu uns kommen. Wir werden versuchen, da dagegenzuhalten und uns nicht aus unserem Rhythmus bringen zu lassen. Wir nehmen uns viel vor, und das werden wir auch auf den Platz bringen.