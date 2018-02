Arbeitsloser Deutscher (57) muss Schweiz verlassen

Wohl auch wegen der Schweizer Freundin hegte der Migrant aus Deutschland, der seit zehn Jahren in Lysse lebt, bis zuletzt den großen Wunsch: in der Schweiz bleiben zu dürfen. Daraus wird aber nichts, denn Polizei- und Militärdirektion und nun auch das Verwaltungsgericht haben entschieden, dass der Mann ausreisen muss, hieß es in dem Bericht.