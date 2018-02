Online-Inserat mit Katze war nur Köder

Die Linzerin hatte sich auf einer Tieranzeigen-Homepage in zwei Bengalen- Katzen verliebt und kontaktierte den Verkäufer. Der bot an, den Transport zu organisieren, dafür überwies die 21-Jährige insgesamt dreimal Geld, in Summe 550 Euro. Weil der Verkäufer dann plötzlich nichts mehr von sich hören ließ, ging die Linzerin zur Polizei. Die kam schnell dahinter, dass die Einzahlungen im Kamerun landeten.