Mehr Hilfe für Opfer statt höherer Strafen

Erst 2016 große Strafrechtsreform

Der damalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hat auch erst 2016 eine große Strafrechtsreform eingeläutet, die eine Verschärfung zum Ziel hatte. Auch sind die Strafen für Sexualverbrecher in dramatischen Fällen bereits hoch: Jene neun Iraker, die in der Nacht auf den 1. Jänner 2016 in Wien eine Deutsche in eine Wohnung verschleppt und zwei Stunden lang vergewaltigt haben, wurden zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt.