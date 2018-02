Minus 20 Grad! Kältestarre in Pyeongchang

Naturschnee ist derzeit noch Mangelware in Südkorea, es gibt es viel Sonnenschein und blauen Himmel dieser Tage in Pyeongchang. Doch der Schein trügt. Seit Wochen ist es in der Olympiaregion bitterkalt und ein eisiger Wind beißt in Nasen und andere ungeschützte Körperstellen. Bis minus zwanzig Grad ist die Durchführung von Olympiabewerben aber nicht in Gefahr.