Rauferei von Asylwerbern regt viele Landsleute auf

„Moment sind das nicht diese Menschen, die vor Gewalt geflohen sind ?“ Der „Krone“-Bericht über die Rauferei von vier Asylwerbern in der Nacht auf Sonntag in einem Gmundner Kaffeehaus ließ bei vielen Lesern den Blutdruck in die Höhe schnellen. Das Verständnis für solche „Aktionen“ ist mittlerweile sehr gering.