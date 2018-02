Wohlfahrt: „Unser Sport wird mit Füßen getreten!“

Das Wiener Derby und die Fan-Randale schlagen auch am Tag danach hohe Wellen. Via Presseaussendung meldete sich am Montag Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt zu Wort. "Unser Sport wird mit den Füßen getreten", sagt er bezogen auf die Feuerzeug-Wurf-Attacken auf seinen Schützling Raphael Holzhauser. "Ich erwarte mir, dass die Gremien der Bundesliga angemessen reagieren", so Wohlfahrt.