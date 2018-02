Marc Janko: Wechsel zum FC Lugano steht kurz bevor

Der ÖFB-Torjäger hatte von 2015 bis 2017 für den FC Basel gespielt und in diesen zwei Saisonen 34 Tore erzielt. Im Vorjahr hatte er mit dem Serienmeister das Double geholt. Lugano hofft auf eine schnelle Einigung mit Janko, damit er schon am Sonntag beim Gastspiel in Basel eingesetzt werden kann.