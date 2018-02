Russischer Jäger wird von eigenem Hund erschossen

Was als ganz gewöhnlicher Ausflug mit seinem Cousin und seinen zwei Estnischen Laufhunden begann, endete an vergangenem Sonntag in einem tödlichen Drama, berichtete die russische Nachrichtenseite "Sarnovosti". Die beiden Jagdhunde waren während der Fahrt wie gewohnt im Kofferraum des Autos eingesperrt. Am Ziel angelangt, ließ Terekhof die Vierbeiner frei herumlaufen.