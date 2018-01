Suljovic nennt sein Ziel für die Premier League!

Wenn die Darts-Stars am Donnerstag in Dublin in die Premier League starten, ist das letzte übrige Gründungsmitglied erstmals nicht mehr dabei. Phil Taylor, Rekordsieger, Rekordteilnehmer und 16-fache Weltmeister, reist im Monat nach seinem Karriereende durch die Welt. Die erste Partie am Donnerstag (20 Uhr) bestreitet aber Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic gegen den Australier Simon Whitlock. Der 45-jährige Wiener, zuletzt Halbfinalist in Milton Keynes, ist heuer erstmals in der Premier League dabei. Die Vorrunde dieses im Liga-Format wöchentlich am Donnerstag ausgetragenen Wettbewerbs wird in 15 verschiedenen Orten ausgetragen.