Hoeneß: Diesen Rat hatte er für RB-Boss Mateschitz

"Ich habe Mateschitz gesagt, dass er die paar 100 Millionen, die er in die Formel 1 steckt, mal in RB stecken soll", so Hoeneß über die Zusammenkunft der beiden vor der Saison. Doch Mateschitz hat einen anderen Plan: Er wolle weiter auf das Leipziger Konzept setzen und nur Spieler, die nicht älter als 23 Jahre alt sind verpflichten, erzählte Hoeneß. Dessen Antwort war: "Da habe ich ihm gesagt: Mit der Jugendmannschaft werdet ihr uns aber nicht packen.“