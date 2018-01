Linzer Doppelmörder ist eine „lebende Zeitbombe“

Das brutale Verbrechen schockte Ende Juni ganz Österreich: Mohamed H. (54) hatte seit Jahren vor allem mit einem hochbetagten Ehepaar Kontakt, das er regelmäßig belieferte. Am 29. Juni attackierte er die 85-Jährige und den 87-Jährigen völlig unvermittelt in ihrem Haus. Die Frau soll er erdrosselt, den Mann mit einem Stock erschlagen haben. Danach legte er in der Küche Feuer.



Geständnis nach Bluttat

Nach der Bluttat fuhr der Tunesier zur Polizeidirektion und legte dort ein Geständnis ab. Er habe die Pensionisten, deren Sohn als Beamter in der oberösterreichischen Landesregierung für ein Ressort von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) tätig ist, aus „Hass auf die Gesellschaft“ umgebracht.



Expertise ist eindeutig

Das psychiatrische Gutachten ist eindeutig: Mohamed H. wusste, was er tat. Er hat aber eine psychische Erkrankung, die ursächlich war für die Tat. Und er bleibt deswegen auch gefährlich, es steht zu befürchten, dass er weitere ähnliche Verbrechen begehen könnte.