Panik kann im Winter Todesurteil für Wild sein

Flucht kann das Todesurteil sein

Das ist heikel: "Die Stellen dafür müssen passen, die Regelmäßigkeit muss gegeben sein, und vor allem dürfen sie nicht gestört werden." Flucht kann für die Tiere , vor allem in Regionen mit viel Schnee, Todesurteil sein. "Der Stoffwechsel ist verlangsamt. Das heißt, Rehe, Hirsche und Co. kommen zwar so halbwegs über den Winter. Jede Flucht, Panik oder Anstrengung darüberhinaus ist aber ein Horror für die Tiere ."