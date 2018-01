Suljovic besiegt Weltmeister - Aus gegen „Barney“

Für seinen Auftritt beim Turnier der besten 16 Spieler der Weltrangliste kassierte Suljovic umgerechnet etwas mehr als 20.000 Euro an Preisgeld. Ausschlaggebend für die Niederlage nach einer schnellen 2:0-Führung war auch die niedrige Doppel-Quote von nur 29 Prozent. Suljovic ist bereits nächste Woche wieder wettbewerbsmäßig im Einsatz. Am Donnerstag startet die Premier League in Dublin in ihre neue Saison, Suljovic gibt bei dem Event der Elite sein Debüt.