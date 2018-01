Acht von zehn Illegalen sind junge Männer

Trotz zunächst anderslautender Prognosen gab es im Vorjahr in Tirol erstmals seit 2012 wieder einen Rückgang bei den Flüchtlings-Aufgriffen. Wie berichtet, landeten 7406 Illegale in den Fängen der Polizei – das sind um 37 Prozent weniger als im Rekordjahr 2016 (damals gab es fast 12.000 Fälle). Ein Ergebnis, das laut Experten vor allem auf die verstärkten Kontrollen und auf internationale Maßnahmen in Übersee (etwa Bemühungen, Boote in Libyen am Auslaufen zu hindern) zurückzuführen ist.