Tirol: Um 37 % weniger Flüchtlings-Aufgriffe

Erstmals seit 2012 gab es im Vorjahr in Tirol wieder einen Rückgang bei den Flüchtlings-Aufgriffen! Alles in allem waren es 7406 und damit um 37 Prozent weniger als im Rekordjahr 2016. Etwas mehr als die Hälfte der Illegalen wurden auf Zügen ertappt, Zurückschiebungen nach Italien scheitern immer öfters an der Bürokratie.