Bub (7) in Handschellen: Muss das wirklich sein?

In den Vereinigten Staaten sorgt wieder einmal eine drastische Polizeimaßnahme gegen ein Kind für Aufsehen. Weil sich ein Siebenjähriger in einer Volksschule in Miami im US-Bundesstaat Florida schlecht benommen und seinen Lehrer geschlagen hatte, wurde die Polizei gerufen, die den rabiaten Buben für eine Vorführung in einer psychiatrischen Klinik in Handschellen legte und abführte. Mercy Alvarez, die Mutter des Schülers, zeigte sich entsetzt.