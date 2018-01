Schiffbrüchige nach Tagen in Rettungsboot entdeckt

Die Besatzung ließ Wasser, Lebensmittel und ein Funkgerät fallen, und alarmierte ein Fischerboot, das die Schiffbrüchigen schließlich bergen konnte. Die Fähre "MV Butiraoi" war am 18. Jänner mit 50 Menschen an Bord vom Atoll Nanouti aus in See gestochen. Zwei Tage später hätte sie die 250 Kilometer entfernte Insel Betio erreichen sollen, die zu Kiribatis Hauptstadt South Tarawa gehört. Dort kam das Schiff aber nie an.