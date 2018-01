Grabner-Assist bei Auswärtssieg der NY Rangers

Michael Grabner hat in der National Hockey League beim Auswärtssieg seiner New York Rangers bei den San Jose Sharks am Donnerstag seinen fünften Saisonassist verbucht. Der Villacher bereitete das 2:2 durch Jesper Fast vor, die Rangers gewannen am Ende mit 6:5. Matchwinner war Verteidiger Ryan McDonagh mit zwei Toren. Für die Rangers war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge.