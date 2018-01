Strache: „Happel-Stadion gehört niedergerissen!“

ÖFB-Präsident Leo Windtner will das Projekt Nationalstadion auch mit der neuen Bundesregierung vorantreiben. Im Regierungsprogramm ortet er ein klares Bekenntnis zu "Maßnahmen in Richtung Infrastruktur". "Ich bin sehr froh, dass wir einen Minister haben, der höchstrangig angesiedelt ist: Der Sport ist nicht mehr der Adabei, sondern beim Vizekanzler“, so Windtner erleichtert. Er hofft auf Tatendrang.