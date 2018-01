Kurios! Stöger bekommt Kabarett-Frage gestellt

Das große Thema bei der Pressekonferenz von Borussia Dortmund war Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Vor dem Spiel gegen Freiburg betonte Coach Peter Stöger, dass er in dieser Partie wieder auf seinen Knipser setzen wird (oben im Video). "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn sich an dem Eindruck nichts ändert, hat er sich für den Kader qualifiziert." Doch eine Reporter-Frage in Richtung Stöger sorgte bei der Pressekonferenz für verwunderte Blicke.