Federer freut sich auf Generationen-Duell!

Der mit einer Sehschwäche aufgewachsene Chung wurde in diesen Tagen oft mit Novak Djokovic verglichen, seit er den sechsfachen Australian-Open-Champion am Montag in der Rod-Laver-Arena besiegte. Die Spielweisen der beiden ähneln einander, beide bewegen sich in der Defensive sehr gut und sind stark im Konterspiel. Chung selbst betonte immer wieder, dass Djokovic sein großes Vorbild sei. So habe er vor zehn Jahren das Finale der Australian Open verfolgt, als der Serbe in seinem zweiten Grand-Slam-Finale gegen Jo-Wilfried Tsonga siegte und seinen ersten von insgesamt zwölf Major-Titeln holte.