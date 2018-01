Jakob Pöltl begeht NBA-Jubiläum mit Sieg

Österreichs bisher einziger NBA-Export hat nach 100 Einsätzen in der regulären Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga 1.435 Spielminuten in den Beinen. Der 2,13 Meter große Center verbuchte dabei u.a. 476 Punkte, 379 Rebounds und 70 blockierte Würfe. Seine Werte im zweiten Jahr sind im Vergleich zur Rookie-Saison (3,1 Punkte, 3,0 Rebounds, 0,3 blockierte Würfe pro Spiel) deutlich gestiegen. 2017/18 hat der beim Draft 2016 an neunter Stelle ausgewählte Pöltl in allen bisherigen 46 Partien der Raptors Einsatzzeit (insgesamt 809 Minuten) erhalten und dabei durchschnittlich 6,8 Punkte, 4,7 Rebounds und 1,1 blockierte Würfe verzeichnet.